RaiUno, Franco Di Mare racconta la tragedia di Rigopiano

Ripercorreremo tutta la storia di quel tragico evento, da quello che sembrava un tranquillo soggiorno in un resort di lusso alle ore immediatamente successive alla valanga, ore cruciali per i soccorsi, durante le quali nessuno capì veramente la gravità di quanto avveniva all’hotel Rigopiano in cui sono morte 29 persone

anticipa Di Mare,

Quella di Rigopiano è una classica storia italiana, in cui si mescola l’eroismo dei 12 volontari - che hanno rischiato la propria vita affrontando la neve alta 3 metri per salvare i superstiti - con la cialtronaggine di chi ha gestito i soccorsi. La cosa più sconvolgente è che tutti potevano essere salvati

.