Francesca De Andrè lascia il Grande Fratello dopo la lite con Gennaro? Va verso la porta rossa: «Basta, io esco»

Martedì 4 Giugno 2019, 12:52 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2019 13:06

Il confine tra amore e odio è sottile e al Grande Fratello 16 Francesca De Andrè e Gennaro Lillio sono ai ferri corti dopo aver trascorso due mesi di complicità. I due hanno litigato durante la diretta di ieri sera. E nella notte, mentre tutti gli altri inquilini festeggiavano la finale conquistata, la ragazza genovese ha minacciato di abbandonare il gioco. Francesca si è diretta verso la porta rossa, decisa a uscire: «Basta, non ce la faccio più».Iniziamo però dal principio. Il percorso della nipote del cantautore Fabrizio De Andrè dentro la casa più spiata d'Italia non è stato semplice. Protagonista di ogni puntata, ha prima ricevuto una diffida dal padre Cristiano e poi ha avuto le prove del tradimento del suo fidanzato Giorgio Tambellini. Gennaro Lillio, che si è dichiarato sin da subito preso da lei, era l'unica persona a comprenderla e consolarla. In questi ultimi giorni - complice la presenza di Taylor Mega, tra i due sono scoppiati frequenti litigi, l'ultimo dei quali appare insanabile. E se lei da una parte nega di averlo baciato, dall'altra è convinta che il napoletano abbia finto dall'inizio: «Era tutto studiato e ora che si avvicina la finale fa la vittima».«Io per due mesi ti ho portato in alto e ti ho tutelato, ma tu pensi solo a te stessa. Non voglio passare per scemo per colpa tua, siamo su due onde diverse», le parole di Gennaro durante la puntata di ieri sera. Il ragazzo, infatti, avrebbe negato per compiacerla le scenate di gelosia seguite all'ingresso dell'influencer Taylor Mega. «Mi hanno massacrato e tu hai fatto come tutti gli altri. Non te ne frega niente di me», la replica di Francesca De Andrè, il cui personaggio è sempre più inviso al pubblico e all'opinionista Cristiano Malgioglio. Quando era ormai noto che avrebbe trascorso anche l'ultima settimana dentro la casa, il cantautore ha abbandonato in segno di protesta lo studio. «Sei una persona aggressiva, il pubblico non ti ama», le aveva detto durante l'ennesima schermaglia verbale.Tutto è rientrato, ma tra Francesca e Gennaro è calato il silenzio. Ognuno è fermo nelle sue posizioni e non cede. Anche l'ipotesi di abbandonare il gioco è caduta. Chissà se in vista della finale decideranno di fare pace e di coccolarsi come hanno fatto in questi due mesi.