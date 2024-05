Raoul Bova, rubacuori nelle nuove puntate di Emily in Paris: il divo del cinema paparazzato sul set

C'è anche un po' di Italia nella quarta e attesissima stagione di Emily in Paris. Le nuove puntate saranno disponibili su Netflix dal prossimo 15 agosto e gli spettatori potranno vedere non solo gli scorci di Roma, dove sono state girate alcune scene, ma anche un volto molto amato dalla televisione italiana. Si tratta di Raoul Bova, che ha preso parte alle riprese quando il cast e la produzione sono arrivati nella Capitale.

Raoul Bova nelle nuove puntate

Lily Collins, protagonista della serie, non ha nascosto ai fan il suo arrivo a Roma per le riprese della quarta stagione. In tanti si sono domandati quali saranno le novità delle prossime puntate e quale ruolo avrà il divo del cinema italiano Raoul Bova nella serie. L'attore è stato paparazzato sul set dai giornalisti di Chi. Secondo le prime indiscrezioni, il suo personaggio corteggerà Sylvie (interpretata da Philippine Leroy-Beaulieu), la severissima dirigente dell'agenzia dove lavora Emily (Lily Collins).

La trama della quarta stagione

La quarta stagione sarà composta da dieci episodi, divisi in due parti, e i primi usciranno il giorno di Ferragosto.

Nelle puntate si vedrà Emily davanti a un bivio. Dovrà scegliere su quale strada proseguire, sia sul lavoro e sia in amore, dove il suo cuore batte ancora per Gabriel (che aspetta un figlio dalla sua ex). Le sue nuove (dis)avventure torneranno a svolgersi a Parigi, con un piccolo e attesissimo soggiorno romano.