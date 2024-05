Raoul Bova sul set della nuova stagione di Emily in Paris: dal bacio con Sylvie al suo nuovo ruolo, cosa sappiamo

Raoul Bova bacia un'altra donna in Via Veneto a Roma. Un bacio alla francese. E Rocio Munoz Morales? Sapeva tutto da tempo.

La nuova stagione di Emily in Paris

Non è la storia di un tradimento quella che vi stiamo raccontando ma una delle scene della nuova stagione di Emily in Paris 4 in programma da metà agosto su Netflix. E l'attore italiano è chiamato a baciare Philippine Leroy-Beaulieu, l’attrice francese (ma nata a Roma) che nella serie interpreta Sylvie Grateau.

Con la 61enne Philippine, figlia del celeberrimo Philippe Leroy e della ex modella Françoise Laurent, in abitino fasciante nero il nostro Raoul gira per le vie del centro di Roma mano nella mano, come una vera coppia.

Ma come detto è tutto da copione proprio come il romantico bacio che vedremo nella quarta stagione della fortunata serie televisiva.

Raoul è legato da anni alla compagna Rocío Muñoz Morales, mamma anche delle sue bimbe Luna e Alma e con la quale ha appena concluso l'avventura su Prime Video di Celebrity Hunted 4. Quella per loro è stata anche una fuga d'amore un po' diversa da quelle abituali.