Ravenna, Danza e Danze il nuovo format tv: protagoniste 17 Scuole e associazioni sportive per mostrare la città "sulle punte"

Nasce a Ravenna "Danza e Danze", format da un'idea di Vittoria Cappelli e Monica Ratti, produttrici ed organizzatrici di spettacoli ed eventi con un'esperienza nel mondo della danza pluridecennale. L'iniziativa intende «mettere in parallelo le tre Arti, Danza, Architettura e Cinema, e rinnovare, o creare ex novo nei giovani, lo sguardo sullo spazio pubblico grazie all'armonia della Danza». Il format prevede la realizzazione di 3/4 puntate tv da mettere in onda sulle WebTv Ravenna Web Tv e Sport2U, social network, compresa la diffusione tramite la stampa di settore, Giornale della Danza e DanzaSì, «utilizzando un linguaggio più consono al mondo giovanile ed odierno».

Dal 2 all'8 agosto la troupe della Casa di Produzione Victory Media, con la regia di Valerio Polverari, ha eseguito le riprese con cui realizzerà una serie di video che diventeranno patrimonio promozionale di identità culturale per la città e spinta propulsiva per una ripresa economica dell'attività coreutica, ed avranno un uso strategico dedicato, per essere mostrate in videoloop nei musei, in luoghi di cultura o nelle scuole. Protagoniste sono le 17 Scuole di Danza e Associazioni sportive di Danza del territorio che si sono rese disponibili a partecipare alle riprese video per mettere in evidenza le peculiarità della città di Ravenna, artistiche e culturali. Oltre a loro, nei video saranno impegnati professionisti che hanno impreziosito le immagini con le loro interpretazioni.