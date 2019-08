La rivelazione di Raz Degan: «L'Isola dei Famosi? L'ho fatta per soldi, lei era malata...»

Venerdì 30 Agosto 2019, 12:56 - Ultimo aggiornamento: 30-08-2019 13:02

Raz Degan, a pochi giorni dal suo 51esimo compleanno, racconta il motivo per il quale nel 2017 accettò di entrare nel cast dell'Isola dei Famosi. Edizione che poi ha vinto. E il motivo è commovente.In un'intervista a Candida Morvillo, sul Corriere della Sera, Raz Degan rivela: «L'Isola dei Famosi? L'ho fatta per soldi. Mia madre era malata». Poi l'attore poi passa a parlare dell'esperienza in Honduras: «Laggiù ho incontrato molta ignoranza, i paguri hanno più dignità, però la natura era un regalo che mi ha caricato nell’anima».Raz Degan conclude parlando della sua passione per i viaggi: «Viaggio perché non posso stare fermo. Sono stato in più di 120 Paesi e non troverà un solo selfie con la faccia di tre quarti che sembra una melanzana».