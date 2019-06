Realiti, procura di Catania apre inchiesta su puntata Falcone e Borsellino

La Procura di Catania ha aperto una inchiesta, al momento senza indagati, sull'ultima puntata della trasmissioneandata in onda su Rai 2. Titolare del fascicolo é il procuratore aggiunto Carmelo Petralia, che ha delegato le indagini alla Polizia Postale di Catania, che dovrà acquisire i video della trasmissione. Al centro dell'inchiesta le dichiarazioni di due cantanti neomelodici:, presente in studio, e, nipote del boss ergastolano Salvatore Pillera, sui giudici Falcone e Borsellino.L'inchiesta riguarda, oltre che le dichiarazioni rese durante la trasmissione condotta da Enrico Lucci, anche eventuali rapporti con ambienti criminali locali. All'attenzione della Procura anche i contatti tra Niko Pandetta e suo zio, il boss ergastolano Salvatore CAPPELLO (e non Pillera come precedentemente detto).