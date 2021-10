Rebecca Bettarini a Oggi è un altro giorno: è l'italiana che ha sposato l'ultimo zar di Russia. «Il mio matrimonio da sogno»

Ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” Rebecca Bettarini, la figlia dell’ex ambasciatore italiano in Belgio Roberto Bettarini, che ha sposato George Mikhailovich Romanov, l’erede degli zar.

"Oggi è un altro giorno" Rebecca Bettarini, moglie dell'ultimo zar di Russia

A “Oggi è un altro giorno” Rebecca Bettarini ha parlato anche delle sue nozze da favola: «Il matrimonio è stato un evento che ha avuto una risonanza molto grande, ci ha stupito. Eravamo 2000 persone in chiesa e 500 al ricevimento, è stato bellissimo ma abbiamo tutti ricordi molto confusi. Solo per il velo ci sono voluti cinque mesi di lavoro. Per gli ospiti erano previste diverse bomboniere, piccoli portafogli con le nostre inziali fatti dalla zia di mio marito, poi della uova, un simbolo, e delle coppette di vodka».

Ora è entrata nella famiglia reale: «Mia suocera si chiama Vittoria ma io la chiamo Granduchessa, come mio marito chiama mio padre ambasciatore. Nelle famiglie aristocratiche europee comunque va molti in voga dare del voi ai genitori».