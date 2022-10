Memo Remigi, Rai risolve il contratto dopo le molestie a Jessica Morlacchi

Memo Remigi non farà più parte del programma «Oggi è un altro giorno» in onda su Rai1. Dopo aver molestato in diretta la cantante Jessica Morlacchi (come dimostra un video diventato virale in rete), la Rai ha risolto il contratto che prevedeva la partecipazione dell'artista alla trasmissione.

Rai: «Violazione del codice etico»

Lo rende noto l'Azienda in una nota: «A seguito di un comportamento in violazione del Codice Etico dell'Azienda - si legge nel testo- la Direzione Day Time aveva già deciso lo scorso sabato 22 ottobre la sospensione delle presenze nella trasmissione che è stata comunicata all'interessato. La Commissione stabile per il Codice Etico dell'Azienda ha confermato la violazione delle norme».

Serena Bortone: «Comportamento intollerabile»

Dopo che il video è diventato virale online è arrivato anche il commento della conduttrice Serena Bortone: «Da lunedì Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. Remigi in questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e per quanto mi riguarda in nessun luogo. ha detto la conduttrice in apertura al programma "Oggi è un altro giorno". Poi ha spiegato: «Per rispetto della persona coinvolta avevamo mantenuto il riserbo, ma ora che l'episodio è diventato pubblico sento di avere un dovere di sincerità con voi e di esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà a Jessica. Solidarietà mia, della direttrice, dell'Azienda e il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui, per ora».

Il gesto, che come si vede nel video è stato un vero e proprio palpeggiamento che ha suscitato la reazione infastidita della donna, è stato definito «goliardico» da Memo Remigi.

