Io e Te, Remo Girone rivela: «Ho sofferto per anni di depressione», e Pierluigi Diaco reagisce così

Venerdì 23 Agosto 2019, 16:34 - Ultimo aggiornamento: 23-08-2019 16:55

Remo Girone ha rivelato a Io e Te: «Ho sofferto per anni di depressione. Sono stato aiutato, ho fatto delle cure in una clinica. Ho fatto anche anni di psicanalisi». Pierluigi Diaco ha reagito così.L’attore, che raggiunto la grande popolarità grazie al ruolo di Tano Cariddi in La piovra, è stato oggi ospite del programma pomeridiano di Rai1. Pierluigi Diaco aveva già trattato il tema della depressione, rivelando di aver fatto lui stesso anni di analisi. E dopo le parole di Remo Girone, il conduttore ha replicato: «Ti ringrazio per aver aver condiviso con noi un momento così intimo. Con le persone che si rompono una gamba o hanno altre patologie, è facile essere solidali. Ma quando qualcuno ha un problema psicologico spesso viene allontanato».Pierluigi Diaco conclude facendo un appello al pubblico: «State vicino alle persone che hanno problemi psicologici, la depressione è una malattia che va curata con l'amore e la medicina».