Arbore studia per la Rai un programma “da casa”

Renzo Arbore potrebbe tornare sulle reti Rai con un nuovo programma tv “da casa”. «Sto discutendo con alcuni direttori per inventare una formula in questo periodo, stiamo vedendo se si riesce a fare da casa mia un programma tv . Io sono un navigatore della Rete», ha detto ieri lo showman-musicista, ospite di Francesca Fialdini a “Da Noi a Ruota Libera”, in onda tutte le domeniche su Rai1.



«La nostra Rai, in questa congiuntura dolorosissima, dovrebbe distrarre il pubblico riproponendo del cinema importante e fiction che la nuova generazione non ha visto e che la vecchia rivedrebbe con grande piacere», ha aggiunto Arbore.