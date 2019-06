Renzo Arbore torna in tv con l'Orchestra Italiana: «Antologia della mia Napoli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 8 Giugno 2019, 08:30

«Che volete, per me salire sul palcoscenico è sempre una festa. È l'Orchestra Italiana a tenermi ancora vispo all'età che ho... e chi sa fino a quando». In una saletta del Centro di produzione Rai di Napoli, il parte-foggiano parte-nopeo Renzo Arbore, all'alba degli 82 anni (24 giugno) torna a bagnarsi nelle acque dell'amato Golfo per presentare un nuovo programma, che firma assieme a Gino Aveta. La destinazione è Rai 5, «la rete della cultura e della musica»; le date di messa in onda 12, 19 e 26 giugno: ogni mercoledì, insomma, a partire dal prossimo, per tre settimane, alle 21.15 circa. Il titolo scelto è lo stesso della canzone di Gambardella e Capaldo del 1908, «Ll'arte d' o sole». E la melodia classica del Vesuvio lo è: «Lo dimostro con questa trasmissione anche a chi non la ama. Guardate, ascoltate, e l'amerete». Parola di Renzo.Si potrebbe intendere «Ll'arte d' o sole» come uno show autocelebrativo. Ma Arbore è troppo innamorato del proprio lavoro e della canzone napoletana per fare queste distinzioni. Affiancato da Maurizio Casagrande nel ruolo di spalla e... non di commendatore, ma di commentatore leggero e ironico dei testi, Renzo dipana in sei ore, due a puntata, il glorioso e prezioso verbo musicale partenopeo attraverso le immagini di repertorio della sua Orchestra Italiana e quelle registrate nel Centro di produzione Rai di Napoli, nel medesimo studio che ospitò un'altra sua creatura televisiva, «Guarda stupisci», con le stesse scenografie ironico-mediterranee di Cappellini e Licheri.