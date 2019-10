Riccanza Deluxe: torna su MTV la quarta stagione. Tra le new entry il figlio di Brigitte Nielsen

Lunedì 7 Ottobre 2019, 18:43 - Ultimo aggiornamento: 07-10-2019 19:47

Martedì 8 ottobre alle 22 su MTV (canale Sky 130) torna la serie più sfarzosa della tv: Riccanza alla sua quarta stagione che per l'occasione diventa Deluxe. Con una veste molto più ricca, che mette in scena le vite di uno stravagante gruppo di rampolli italiani. Tra le new entry il figlio di Brigitte Nielsen Aaron che abbiamo visto la scorsa stagione all'Isola dei famosi.Tra i protagonisti della nuova stagione di Riccanza Deluxe, alcuni dei volti più amati delle passate edizioni come Nicolò Ferrari e Cristel Isabel Marcon che torneranno a far compagnia ai veterani e Farid Shirvani. A questo cast stellare si aggiungeranno anche le sorelle Alessia e Giorgia Visentin – in arrivo direttamente da #Riccanza 3 – e tre attesissime new entries. La modella italo-svizzera Camilla Neuroni; e il dj e produttore discografico Mattia Mustica: insieme i due racconteranno ai fan dello show la #riccanza di Lugano e di Roma. E ancora, nella seconda parte del docu-reality, arriverà Aaron Nielsen, modello e influencer oltre che figlio dell’attrice Brigitte Nielsen.Nel corso dei 14 appuntamenti inediti – la serie andrà in onda con un solo episodio martedì 8 e 14, mentre da martedì 22 ottobre spazio a un doppio episodio – non mancheranno anche tante guest star come Giulia Salemi, Marco Maccarini, Lucas Peracchi, Alberico Lemme, Jo Squillo, Stefano Sala e altre grandi sorprese che renderanno ancora più stravagante e divertente questa nuova stagione!