Signori si scatta: riparte da Napoli la caccia al Master of photography

Martedì 29 Maggio 2018, 11:18 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 11:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un set a cielo aperto, con la città scrutata e ripresa dall'occhio di dieci fotografi, a sfidarsi per la terza edizione di «Master of photography», la cui terza edizione, in onda da stasera, alle 21,15 su SkyUno e su SkyArte, propone la gara in otto puntate da 50' ciascuna: i dieci concorrenti, selezionati tra migliaia di candidature giunte copiose anche dall'estero, si cimenteranno in prove a tema, per essere poi valutati da Toscani e da altri due autorevoli personaggi della fotografia internazionale, Elisabeth Biondi e Mark Sealy.La puntata di stasera, realizzata in collaborazione con la Film Commission e la scuola di ballo del San Carlo, prevede una gara in cui la fotografia riesca ad entrare nel modo più efficace possibile nei risvolti della città e di tutte le sue complessità. Girato a fine gennaio, con due ore e mezzo a disposizione di ogni concorrente, libero di muoversi, dopo il ritrovo in piazza del Plebiscito, autonomamente con un/una ballerino/a, il reportage ha visto i concorrenti distribuirsi tra Castel dell'Ovo, San Gregorio Armeno, San Biagio dei Librai, la Pedamentina di San Martino, il lungomare liberato, i Quartieri Spagnoli, via Toledo, via Chiaia, piazza Amedeo, il Beverello, San Domenico Maggiore, piazza Bellini.«Rispetto alle edizioni passate», spiega Roberto Pisoni, direttore di SkyArte, «abbiamo deciso di sviluppare la gara in luce diurna, cercando di sviluppare un rapporto decisamente di maggiore freschezza e spontaneità tra la giuria e i concorrenti, scelti per le loro capacità da sei paesi diversi, senza limiti di età o di esperienza. Quella che viene verificata è la bontà delle foto, la qualità narrativa che contiene».Confermato nel ruolo di giurato, Oliviero Toscani è felicissimo della partenza partenopea, meno della via che sta prendendo la fotografia: «Questa professione, per come era concepita una volta, non esiste più. Ormai tutti scattano fotografie, tutti si sentono di inviare e condividere immagini. Siamo anche saturati, eppure una foto può essere ancora più forte, potente di un film o di un intero documentario, il modo migliore per raccontare una storia o uno stato d'animo. Credo sia il mezzo di comunicazione oggi sicuramente più democratico».