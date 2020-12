Attori in cucina pronti a cimentarsi con piatti tradizionali. Arriva “Ciak in cucina”, il format televisivo in onda su Food Network (canale 33) da oggi, 13 dicembre alle 14, che vede cinque attori italiani aprire le porte delle proprie cucine e raccontarsi ai fornelli. Patrizio Rispo, il celebre Raffaele Giordano, portiere di Casa Palladini nella soap di Rai 3 Un posto al sole, è il protagonista della prima puntata. L’attore racconta Napoli e le tradizioni culturali partenopee nella cucina di casa propria con un aiutante speciale: la moglie, Checca Villani. Il menù di casa Rispo prevede la ricetta degli “spaghetti alla poveriello” e a seguire un secondo di involtini di carne.

Il programma prosegue, domenica prossima (20 dicembre), con Nunzia Schiano (attrice di Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, I bastardi di Pizzofalcone) che si cimenterà con due ricette legate alla sua terra: il timballo di riso e la pizza “io speriamo che me la cavo”. Dalla Campania all’Umbria in compagnia del comico Dario Cassini (Zelig, Colorado, Don Matteo, I Predatori) che preparerà la “pasta e fagioli della vecchia” e le sue costolette di maiale in salsa bbq. Quarto appuntamento con Alessia Barela (Tutta colpa di Freud, Tutti pazzi per amore, La porta rossa) a Roma, che presenterà un piatto di riso chiamato “Fantasia di Venere” insieme a una quiche di zucchine. Infine, Romina Pierdomenico (Colorado, La sai l’ultima?, Lockdown all’italiana) dalla sua casa in Abruzzo proporrà gli gnocchi fatti in casa e le pallotte cacio e ova. “Ciak in cucina” (5 puntate da 30 minuti) è prodotto da BCT Produzione per Discovery Italia. La serie è disponibile anche su Dplay.

