Rita Rusic a Pechino Express con il compagno 32enne: «Dicevo a tutti che era mio marito. Però che litigate»

Prima di Pechino Express, dice ridendo, «il mio motto era: prima delle 11 non incontro manco il Papa». Dopo aver dormito per terra, sui tappeti, in mezzo agli animali, qualcosa è cambiato anche per Rita Rusic, 61 anni, storica produttrice (una cinquantina di film con l'ex marito Vittorio Cecchi Gori, sette da sola) e concorrente del programma di Sky con il fidanzato Cristiano Di Luzio, modello 32enne di Anzio. Quella lungo la Rotta dei...

