Ritoccati, la chirurgia estetica sbarca su Sky Uno con una sketch comedy. Si presenta in una veste tutta nuova il chirurgo dei vip Giulio Basoccu. Sarà infatti il protagonista di

, scketch comedy ideata insieme a Luca Rochira e prodotta da Mr Moody, che andrà in onda a partire dal 13 Luglio, dal lunedì al venerdì, alle 20 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, su Sky Go e in streaming su NOW TV.



Diretti dal regista Alessandro Guida, conosciuto già come regista e produttore per videoclip musicali per Fedez, Ligabue, The Giornalisti e tanti altri.

è il nome della mini serie che vedrà protagonisti personaggi capaci di formulare le richieste più strabilianti in tema di bisturi: instancabili e disparati cercatori di bellezza, porteranno le loro storie (e i loro tic più ricorrenti) al cospetto del chirurgo estetico.



Una serie divertente interamente girata all’interno dello Studio Medico Basoccu, affermato chirurgo romano che opera nel campo della chirurgia estetica nazionale e internazionale da oltre 30 anni. Al suo fianco, in una avventura comica ma che in qualche modo rispecchia anche ciò che spesso accade nel quotidiano, si sono alternati nomi noti come: Giancarlo Commare, Michela Giraud, Angelica Massera, Francesco Marioni, Paolo Camilli e Neva Leoni. Un prodotto fresco e leggero che, come ci dichiara il Prof. Giulio Basoccu, fa un po’ di ironia su un tema sempre all’avanguardia come quello della chirurgia estetica, un’esperienza divertente che vuole portare comicità e allegria a tutti i telespettatori. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Brand Solutions, divisione interna di Sky Media.

