Rkomi a Domenica In, l'errore “insuperabile” sulla porta del camerino

Un errore "Insuperabile", direbbe il cantante Rkomi, reduce dalla partecipazione a Sanremo 2022. Ospite a Domenica In, nello spazio "Tutti pazzi per Sanremo", il cantante ha postato una storia Instagram per tenere aggiornati i suoi follower. La foto del camerino dove la Rai lo ospita ha suscitato sorrisi: fuori dalla porta, il cartello col suo nome, distorto, "KROMI".

Il nome artistico del cantante deriva da Mirko Manuele Martorana che, modificandosi in "Rkomi" si è sicuramente distinto nella lista di big presenti al festival. La sua "Insuperabile" ha raggiunto la 17^ posizione al Festival 2022.