Verissimo, Roberta Capua rivela: «Ho preso il Covid prima di Sanremo e temevo di non farcela. La virologa Ilaria? È mia cugina»

Roberta Capua si racconta a Verissimo e condivide le emozioni per i suoi traguardi più importanti. Ultimamente è stato possibile vederla a Sanremo alla conduzione di PrimaFestival, ma ha temuto di non poter partecipare a causa del coronavirus «Ho contratto il Covid poco prima di Sanremo, ma per fortuna sono riuscita ad andare in onda. È stata dura con il patema di non riuscire a fare una cosa bella».

APPROFONDIMENTI FORZA INCREDIBILE Carolyn Smith, il dolore a Verissimo: «Ho sospeso la... MICHELLE IMPOSSIBLE Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la rottura a Verissimo:... L'ATTACCO Gf Vip, Delia Duran e lo sfogo contro Alex Belli: «Mi sta...

Roberta Capua a Verissimo

Capua è stata Miss Italia, figlia di un'ex Miss Italia, ed è arrivata seconda a Miss Universo. Ha sfilato per Armani e ha girato il mondo lavorando nella moda, poi ha iniziato con la televisione e si è presa una pausa per farsi una famiglia con Stefano. «Ricordo l'incoscienza del periodo del concorso. Per me era una cosa bella di quel momento e invece ha cambiato la mia vita. Sono cresciuta forse un pochino più in fretta. Se oggi sono la persona che sono lo devo a quello che ho fatto a quell'età».

Roberta Capua a Verissimo

Adesso ha ripreso a lavorare, ma per un bel periodo ha voluto fare solo la mamma di Leonardo: «Sono fortunata, venivo da una stagione di grande successo con Buona Domenica e ho potuto fermarmi per fare la mamma. Tante donne non hanno la possibilità di scegliere. Qualcuno mi ha criticato, ma penso che sia una scelta molto personale. Non ho rimpianti di nessun tipo. Adesso Leonardo ha 14 anni». Infine una curiosità sulla sua famiglia: «La virologa Ilaria Capua è mia cugina, lei vive in America, è super impegnata e spero che torni presto in Italia».