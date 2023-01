Roberto Bolle "duetta" con Blanco a Danza con Me. Il video dell'esibizione diventa virale: «Ho la pelle d'oca»

Roberto Bolle e Blanco, danza e canto. Un mix che ha emozionato milioni di telespettatori durante Danza con Me, programma sul ballo ideato dall’étoile della Scala che ormai da sei anni va in onda su Rai1 per inaugurare il nuovo anno. Tanti ospiti presenti che hanno accompagno Bolle nelle sue performance, tra cui il cantante Blanco, diventato un fenomeno che ha tenuto testa in tutte le classifiche musicali durante la scorsa estate.

Roberto Bolle e il suo incredibile cast sono tornati con la sesta edizione di Danza con me, programma che ha inaugurato il 2023 in onda su Rai 1 in prima serata, alle 21:25. Cristiana Capotondi e Luca Zingaretti sono stati i due presentatori inediti scelti per introdurre i quadri di danza che quest'anno hanno dato una spinta in più per avvicinare i giovani alla trasmissione, grazie anche ai due ospiti Dargen D'amico e Blanco.

Il cantate vincitore di Sanremo 2022 insieme a Mahmood ha accompagnato i passi di Roberto Bolle con il suo più grande successo musicale: Blu Celeste, il toccante brano dedicato al suo amico scomparso. Un momento emozionante che ha commosso milioni di telespettatori: «Roberto Bolle opzionato assolutamente per il prossimo video di Blanco. Armonie perfette», si legge su Twitter. «Arte, magia e sapienza. Che combo pazzesca, ho la pelle d'oca», ha scritto qualcun altro rendendo il video dell'esibizione virale sul web.