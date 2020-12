Roberto Bolle a Domenica In: «Io mi vaccino, è essenziale»

Vaccinarsi contro il Covid? «Assolutamente sì» , l'étoile Roberto Bolle risponde così, intervistato da Mara Venier a Domenica In, sulla campagna di vaccinazione partita oggi in tutta Europa.

«Credo sia essenziale che ognuno di noi faccia la sua parte - dice - abbiamo alle spalle un anno molto duro e ancora davanti a noi dei mesi altrettanto difficili, di transizione. Perché non possiamo pensare che dall'inizio del 2021 sarà tutto semplice, forse come dicono alcuni bisognerà aspettare l'estate o anche l'autunno. E nel frattempo ognuno di noi deve fare la sua parte. Quindi le precauzioni necessarie e il vaccino, perché in questo momento è l'unica cosa che abbiamo a disposizione per proteggere noi e gli altri. E per tornare il prima possibile ad una vita normale».

