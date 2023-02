Rocio bacia Amadeus sulle labbra, la regia inquadra Giovanna Civitillo: come ha reagito la moglie del conduttore

Un bacio all'improvviso sul palco di Sanremo. L'attrice spagnola Rocio Munoz Morales è salita come ospite insieme a Massimo Ranieri sul palco dell'Ariston e con un gesto improvviso ha baciato il presentatore Amadeus, suscitando lo stupore del pubblico e la reazione della moglie Giovanna Civitillo, seduta in platea.

Rocio Munoz Morale, attrice spagnola e moglie di Raoul Bova, ha inscenato il siparietto mentre raccontava tutto quello che ha imparato in dieci anni in Italia. Tra le varie cose, c'è anche il saluto all'italiana, con il doppio bacio. Questo si differenzia dal modo di salutare spagnolo, che è con un bacio solo, e può succedere che capitino momenti di imbarazzo quando le teste di chi si sta salutando vanno nella stessa direzione: proprio come è accaduto sul palco dell'Ariston tra Amadeus e Rocio.

Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, era seduta in prima fila (come in tutte le serate del festival) e ha assistito in diretta a tutta la scena. La regia l'ha inquadrata subito dopo il bacio e la sua reazione è stata di stupore e divertimento. Giovanna sta al gioco, chissà Raoul come avrà reagito.