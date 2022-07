Rojadirecta, il sito di calcio in streaming condannato per pirateria: 500mila euro di risarcimento a Mediaset

Il Tribunale di Roma ha condannato la piattaformadi streaming online Rojadirecta a risarcire Mediaset per violazione dei diritti d'autore audiovisivi con sfruttamento commerciale. Lo si legge in una nota del gruppo di Cologno Monzese. «Un altro passo avanti per la difesa dei contenuti degli editori dalla pirateria online» ha commentato Mediaset in una nota.

Rojadirecta condannata: oltre 500mila di risarcimento

Con sentenza 11672/2022 emessa il 21 luglio, Rojadirecta è stata condannata a risarcire Mediaset con la somma di 529.579,50 euro oltre a 24.786 euro per interessi e spese legali. Il Tribunale ha accertato la piena responsabilità̀ di Rojadirecta nell'aver messo a disposizione del pubblico in modo illecito e sistematico tutti i diritti sportivi acquisiti da Mediaset a partire dal 2010.

Rojadirecta è una piattaforma online che trasmette in streaming le partite di serie A e non solo.