Roma, tutti pazzi per Johnny Depp: altri 800 posti per la masterclass con l'attore

A Roma tutti pazzi per Johnny Depp che domenica 17 ottobre parteciperà alla masterclass in programma all'Auditorium della Conciliazione. Alice nella Città, dopo l'assalto al botteghino dei fan che in appena 4 minuti ha mandato sold-out la masterclass, mette a disposizione dei fan dell'attore altri 800 posti aumentando la capienza della sala al cento per cento. Per i fan di Johnny Depp anche la possibilità di vincere una cena con il divo.

L'Auditorium della Conciliazione che da quest'anno ospita le proiezioni e degli incontri di Alice nella Città diventa così per l'occasione la sala più grande della manifestazione con 1600 posti. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con TaTaTu, la prima piattaforma social che promuove la sharing economy dei dati premiando gli utenti con TTU Coin per la visualizzazione di contenuti e attività di social media. Partono oggi 2 aste live per dare agli utenti della piattaforma la possibilità di partecipare alla Iervolino & Lady Bacardi Entertainment Gala Dinner in onore di Johnny Depp.