Se tra Romeo e Giulietta s'intrufola la cugina

Vista con gli occhi della cugina di lei, la storia tra Giulietta e Romeo assume tutt'altro aspetto. Soprattutto se il ragazzo Montecchi, prima di fare l'incontro fatale con la fanciulla che gli rapirà per sempre il cuore, era già fidanzato con una Capuleti, Rosaline. La cugina, appunto. Parte da qui la nuova commedia romantica della 20th Century Studios che debutterà il 14 ottobre su Disney + e negli Stati Uniti su Hulu: «Rosaline», infatti, è la versione divertita e divertente del celeberrimo dramma raccontata da una diversa prospettiva. Quella di una ex intraprendente e tosta che non ci sta a farsi mollare senza averle provate tutte. Per la verità nelle pagine immortali di «Romeo e Giulietta»

Shakespeare menziona la povera Rosaline, però senza darle molto risalto. Ma è per lei che il sedicenne rampollo dei Montecchi si intrufola alla festa in maschera in casa dei Capuleti, acerrimi nemici della sua famiglia. Lo fa per incontrare la fanciulla di cui si è invaghito e che, per un voto di purezza e castità, non vuole corrispondere alle sue attenzioni. Incontra invece Giulietta e ne rimane folgorato, dimenticando all'istante la precedente destinataria dei suoi sospiri. Poche parole e l'amore divampa, con gli esiti che tutti conosciamo.

Già nel 2012 la scrittrice Rebecca Serle aveva totalmente rivisitato la vicenda di quel capolavoro nel romanzo «When You Were Mine» (in Italia Io, Romeo & Giulietta ed. DeA), scegliendo di puntare sul personaggio trascurato di Rosaline: aveva ambientato l'azione non più nella Verona del Trecento ma ai giorni nostri, sveltito il linguaggio e trasformato la protagonista nella studentessa di una scuola privata californiana.

Ora gli sceneggiatori Scott Neustadter e Michael H. Werber l'hanno riportata ai tempi di Shakespeare e poi, sulla scia del libro di Serle, hanno lavorato di fantasia. Il Bardo ci dice solo che Rosaline perde Romeo, quindi si dimentica di lei, Il film, invece, la mostra mentre cerca di sabotare la famosa storia d'amore con ogni mezzo pur di riconquistare il suo uomo. Spiega la regista Karen Maine nella conferenza internazionale via streaming: «Quando mi hanno proposto il progetto, ho trovato esilarante l'idea di mixare una sontuosa ambientazione d'epoca con il linguaggio e la sensibilità contemporanei dei personaggi. Un amalgama tra vecchio e nuovo che ha fatto brillare la commedia e che abbiamo riproposto anche nella musica, usando elementi moderni come il sintetizzatore e strumenti antichi come i flauti e i clavicembali».

Kaitlyn Dever («La rivincita delle sfigate», «Dopesick-Dichiarazione di dipendenza») fa di Rosaline una ragazza battagliera e determinata: «Ho ammirato il suo coraggio e mi sono divertita a interpretare la sua personalità brillante. Rosaline è molto più avanti dei suoi tempi, vorrebbe vivere una forte passione e rifiuta le regole imposte dalla società e dalla famiglia, sa essere comica, sarcastica, si convince di aver perso il giovane Montecchi per un suo errore e vuole riconquistarlo ad ogni costo». La pensa così anche la regista: «Rosaline è una donna complessa ed è stato bello raccontarla in tutte le sue sfumature, è un personaggio nel quale il pubblico può riconoscersi».

Romeo, un romanticone che usa un linguaggio forbito per fare colpo sulle ragazze, ha il sorriso e il passo felpato di Kyle Allen, ammirato ballerino in «West Side Story» di Steven Spielberg. Dice l'attore: «Il mio personaggio è un sentimentale, forse leggermente immaturo per la sua età, ma non è cattivo, si fa sempre guidare dal cuore». Nei panni di Giulietta c'è Isabela Merced. Com'è stato interpretare uno dei ruoli più iconici di sempre? «All'inizio non ci credevo, sono abituata a personaggi testardi, indipendenti, la sfida era molto eccitante. Perché Giulietta è sensibile, dolce, emotiva ma sa essere anche forte e comprensiva. Penso che Giulietta e Rosaline, insieme, rappresentino bene la complessità di una donna, che sa essere femminile e femminista».