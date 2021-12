Romina Carrisi mostra la foto con la sorella Ylenia a Oggi è un altro giorno: «Non ne parlo mai...»

Sorpresa per gli affetti stabili di Oggi è un altro giorno, visto che Serena Bortone si è collegata con le loro insegnanti delle elementari. Tra loro anche quella di Romina Carrisi che ha voluto condividere in diretta un ricordo molto intimo di quegli anni, mostrando la foto con la sorella scomparsa Ylenia.

Romina, insieme alla sua insegnante, ricorda di essere stata una bambina molto affettuosa, che teneva sempre abbraciate in modo molto stretto le persone a lei vicine, anche la maestra che a volte, confessa, era costretta a chiederle un poì d'aria: «Sentivo molto la sindrome dell'abbandono, per questo per me era importante abbracciare e tenere strette le persone intorno a me».

A tal riguardo va in onda la foto di un abbraccio tra lei e Ylenia: «Lei mi accompagnava alla base americana, noi andavamo a scuola lì, io piangevo disperata ogni volta che dovevo andare a scuola e quindi abbracciavo lei». Romina è visibilmente commossa a quel ricordo e aggiunge: «Ho voluto condividere con voi la foto perché siete un po' la mia famiglia. Tutti sanno cosa è successo ma io non ne parlo mai in effetti».