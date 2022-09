Romina Carrisi fuori da Ballando con le Stelle, la provocazione: «Ballerò a casa con slip rossi»

Romina Carrisi fuori da Ballando con le Stelle, è ufficiale. Al suo posto entra Rosanna Banfi, figlia di Lino. Invece la piu' piccola delle figlie di Albano e Romina Power rimane a casa è lei stessa a dirlo. A confermare la partecipazione ai provini e la successiva esclusione dal programma di Milly Carlucci che andrà in onda l'8 ottobre è stata la stessa Romina con un post pubblicato su Instagram con cui ha anche svelato la motivazione che ha portato alla sua esclusione.

Romina Carrisi fuori da Ballando, lo sfogo

«Ho sempre amato ballare e il programma Ballando con le Stelle è il palco perfetto per coniugare l’amore per questa forma d’arte con la recitazione, l’interpretazione e la mia storia, le storie che nessuno conosce che avrei svelato man mano. Pensavo di essere perfetta per questo programma. Ci sono rimasta male? Certo. Ma ho imparato ad accettare i “no” con estrema eleganza. La motivazione ufficiale di questa decisione da parte della produzione è stata che ho fatto un reality nel 2005».

Amante del ballo da sempre, la figlia di Albano però non si scoraggia

«Mi dispiace che una decisione presa con l’incoscienza dei miei 19 anni appena compiuti possa ancora bruciare a 35. Posso solo apprezzare la loro coerenza e augurargli il meglio. E io? Eh io, io. Ballerò in salone, indossando solamente un paio di mutandine rosse e un paio di Rayban neri sperando che mi intraveda Simonetta, la mia vicina di casa».

Era il 2005 infatti quando Romina Carrisi partecipò alla terza edizione de L’Isola dei Famosi, condotta da Simona Ventura. Una decisione, quella di partecipare al reality, di cui Romina già si era pentita in passato, ben prima di provare il casting per Ballando.