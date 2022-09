Guardarsi in fotografia e non riconoscersi più. È successo a Rosanna Banfi, che ieri su Facebook ha condiviso un doloroso ricordo risalente a 13 anni fa, quando a causa di un tumore al seno si era dovuta sottoporre a dei cicli di chemioterapia.

Rosanna Banfi e il doloroso ricordo: «Non riconosco nulla di me, neanche le mani»

Era il 2009 e il primo a parlare della sua malattia fu proprio il padre, Lino Banfi, che durante un'intervista a «La vita in diretta» raccontò che Rosanna era stata operata per un tumore al seno. Per fortuna l'operazione e le cure furono risolutive, ma l'attrice, successivamente diventata testimonial per la prevenzione di tali patologie, non ha mai dimenticato quella difficile parentesi della propria vita.

A oltre 10 anni da ha voluto anzi condividere una foto scattata proprio in quel periodo. «Fb mi ha ricordato questa foto. Era l'estate 2009. Non mi riconosco in nulla, le mani non sono le mie, le braccia il viso... ecco riconosco gli orecchini. È stata un'estate difficilissima ma, eccomi qua sono passati 13 anni» scrive sui social Rosanna, che a ottobre sarà una delle concorrenti di Ballando con le stelle. Quindi la conclusione: «La vita ti chiude porte in faccia ma a volte lascia uno spiraglio. Io ho avuto la fortuna di passarci in quello spiraglio e rivedere il sole». Oggi Rosanna Banfi, al secolo Rosanna Zagaria, vive con il marito Fabio Leoni, con cui è sposata dal 1992, e i loro due figli. E quei giorni sembrano sono ormai un ricordo lontano.