Rosy Abate, finale di stagione da record. È la serie più vista del 2019 su Canale 5

Sabato 12 Ottobre 2019, 17:13 - Ultimo aggiornamento: 12-10-2019 17:29

Un finale da record per la seconda stagione diche, nella serata di ieri, venerdì 11 ottobre, si è confermata la serie Mediaset più vista del 2019. Un crescendo di ascolti per tutto il periodo di messa in onda della serie che ha visto la puntata conclusiva aggiudicarsi il 18.50% di share (), arrivando a picchi del 25.58% (4 milioni e 483 mila spettatori).La serie tv , spin-off di, fa incetta di appassionati soprattutto tra donne giovani . «Il titolo che racconta le gesta della indomita Rosy - brillantemente interpretata da Giulia Michelini - appassiona in particolare il pubblico dei giovani tra i 15 ed i 24 anni, dove segna il 27.17% di share», si legge in una nota di Canale 5 , dove va in onda, «Audience che vede un ulteriore incremento sul pubblico femminile, 20-24anni, con il 42,7% di share».Grande soddisfazione per, direttore di Canale 5, che parla di «una serie-culto, diventata un vero e proprio caso sui social, per la quale rendo omaggio ae a tutta la». Il segreto del suo successo? «La grintosa interpretazione della talentuosa Giulia Michelini e dal tocco sapiente del regista».