L'elogio pubblico di Rupert Everett: «Napoli uno dei luoghi più interessanti al mondo»

Domenica 8 Aprile 2018, 07:29 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2018 08:00

«Sono felice di vedere tutta questa gente di Napoli, perché ho girato lì delle scene per il mio film a Napoli e trovo che gli attori napoletani sono fantastici». Sono le parole con cui Rupert Everett ha esordito, sfoggiando un buon italiano, nel suo intervento a “Le parole della settimana”, il programma di Rai 3 andato in onda ieri sera. Ospite del giornalista Massimo Gramellini, l’attore britannico si è rivolto in questo modo a una parte del pubblico in studio proveniente dalla città partenopea. Infatti, è proprio all’ombra del Vesuvio che sono state girate alcune scene di “The happy prince – L’ultimo ritratto di Oscar Wilde”, il film sul grande scrittore irlandese che Everett ha scritto, diretto e interpretato.L’uscita della pellicola in Italia (arriverà nei nostri cinema giovedì 12 aprile) è stata l’occasione per Massimo Gramellini per invitare l’attore e regista nel suo programma e chiedergli dell’importanza che ha avuto per lui la figura di Oscar Wilde, ma anche del suo rapporto con il nostro paese. «Tra me e Wilde non credo ci siano grandi similitudini – ha risposto l’attore, proseguendo l’intervista in inglese –. Lui era un genio, una persona molto istruita. E per gli omosessuali della mia generazione, che hanno vissuto a Londra negli anni '70, lui è stato un punto di riferimento, una specie di Gesù Cristo».Come sottolineato dal conduttore, in realtà Rupert Everett si è avvicinato alla letteratura di Oscar Wilde fin da bambino, quando la madre gli leggeva le favole che lo scrittore aveva inventato per i figli, raccolte poi nel libro “Il principe felice”, che dà il titolo anche al film realizzato da Everett. Del cast, oltre all’attore e regista 58enne che veste i panni di Wilde, fanno parte anche Colin Firth, Colin Morgan, Edwin Thomas, Emily Watson e Tom Wilkinson.Il film racconta la vita dello scrittore, costretto a lasciare l’Inghilterra dopo aver scontato due anni di carcere a cui era stato condannato per la sua omosessualità, attraverso i suoi ricordi che riaffiorano negli ultimi giorni di vita trascorsi in una stanza d’albergo a Parigi. E naturalmente nella sua memoria sono ancora vivi i mesi travagliati vissuti a Napoli, dove soggiornò dal settembre del 1897 al febbraio del 1898, prima di rifugiarsi nella capitale francese e morire lì il 30 novembre 1900. Una presenza, quella dello scrittore nella città partenopea, durata pochissimo e perciò Everett ha potuto dedicargli solo una piccola parte della pellicola, rammaricandosene: «Quello che mi rattrista è che su Oscar Wilde avrei voluto fare una serie tv e questo mi avrebbe permesso di descrivere Napoli di più – ha confessato a Massimo Gramellini –. Io credo che la città di quell’epoca sia un luogo molto affascinante e lo è ancora». Poi ha concluso: «È uno dei luoghi più interessanti del mondo. A quell’epoca aveva una sua lingua, una sua Costituzione, le sue leggi. È al di fuori di tutto il mondo, Napoli».