Sabrina Ferilli si commuove a Tu Si Que Vales: «Mi ha fatto tenerezza», e Maria De Filippi la consola

Sabrina Ferilli in lacrime a Tu Si Que Vales. Gli Esteriore Brothers, quattro fratelli emigrati in Svizzera, si sono esibiti sulle sulle note di Uomini Soli, storico pezzo dei Pooh. Mentre Maria De Filippi e Rudy Zerbi non hanno apprezzato troppo l'esibizione, Sabrina Ferilli si è commossa. La conduttrice di Amici, notando la commozione della Ferilli, si è alzata, le ha dato un bacio e le ha chiesto il perché di questa reazione.

LEGGI ANCHE Sabrina Ferilli, mistero a Tu Si Que Vales: «Ogni tanto sparisce e viene sostituita da Belen»

L'attrice ha spiegato: «Mi ha fatto tenerezza. La famiglia, l’immigrazione, tante cose. Sono stati anche molto bravi ma immagino che loro saranno felici di tornare in Italia. Chi parte non credo che lo faccia mai col cuore leggero». La storia dei quattro ragazzi, più che la canzone, ha toccato il cuore di Sabrina Ferilli, che non ha trattenuto le lacrime di fronte al pubblico di Canale 5.

Ultimo aggiornamento: 15:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA