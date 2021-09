Sabrina Salerno, blitz nello studio medico prima di Ballando con le Stelle: chirurgo o dentista?

Ma che ci fa Sabrina Salerno in un studio medico della Capitale? In questi giorni la showgirl è a Roma per prepararsi alla nuova edizione di 'Ballando con le stelle'. Ed è proprio fra una coreografia e l'altra che, questa mattina, è stata vista entrare nello studio medico di largo Maresciallo Diaz, nei pressi di Ponte Milvio, al cui interno c'è sia lo studio di chirurgia estetica del chirurgo plastico Erik Geiger sia quello del dentista Daniele Puzzilli. I presenti, incuriositi, hanno puntato la Salerno per capire dove sarebbe entrata: dal dentista o dal chirurgo?

L'arcano è stato svelato dallo stesso Puzzilli che, dopo qualche ora, ha postato una foto sui social mentre sorride accanto alla showgirl che si sarebbe fatta un trattamento di sbiancamento ai denti.