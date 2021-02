Salone delle Meraviglie 4, anticipazioni: ospite di Federico Fashion Style Guendalina Tavassi L'hair stylist delle divetorna anche questa settimana, martedì 9 febbraio, con due nuovi appuntamenti. Gli argomenti del giorno saranno: gelosia e nuove creazioni.

Il Salone delle Meraviglie 4 realizzato dalla società di produzione Pesci Combattenti di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa, torma martedì su Real Time nel tradizionale doppio orario alle 22:40 e alle 23:10. Federico con estro e creatività anche questo martedì ci condurrà nel suo mondo, tra richieste stravaganti e confidenze di ogni tipo, il suo motto resta: “mettere a proprio agio chiunque entri nei suoi saloni”. Infatti, che siano clienti VIP o NIP, a ogni cliente regala le sue “perle di saggezza” non solo in merito al look.

APPROFONDIMENTI DEBITO... DIMENTICATO Antonella Mosetti e Federico Fashion Style, nuovo scontro a Live Non... LIVE NON È LA D'URSO Federico Fashion Style, lite con Antonella Mosetti: «Mi devi... ALLA RINASCENTE Federico Fashion Style, multa da mille euro dopo l'esposto del...

Il celebre parrucchiere delle star anche questa settimana ci porterà nel suo regno aprendo le porte dei suoi saloni di bellezza, quello storico di Anzio e il nuovo salone alla Rinascente di Roma, dove ogni giorno si destreggia per soddisfare le mille richieste delle sue clienti, sempre un po' speciali.

Nel primo episodio: Federico si scontrerà con un tema comune a molti genitori, la gelosia. Ma a cosa può portare la gelosia per una figlia? E cosa può succedere quando a fare i conti con questo sentimento è proprio il nostro amato hair stylist? Ad aiutarlo non solo le sue fidate amiche Roberta e Tatiana, ma anche una coppia di clienti speciali in arrivo nel salone della Rinascente: Guendalina Tavassi e suo marito Umberto. Nel secondo episodio: giornata frenetica e ricca di sorprese al salone di Anzio. Federico non sta più nella pelle, è in arrivo la sua ultima creazione, "Fanatico", il suo nuovo profumo con cui non vede l'ora di inebriare da capo a piedi tutte le sue clienti. Nel frattempo, le ragazze del salone cercano di tirare su il morale ad Alessia portandola a fare shopping e chissà se anche Fanatico con le sue note sensuali riuscirà ad aiutarla a ritrovare un po' di femminilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA