Esposito-Savastano fa spoiler: «Il finale di Gomorra 4 vi sconvolgerà»

Sabato 27 Aprile 2019, 15:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli episodi 9 e 10 sono andati in onda solo ieri sera e già cresce l’attesa per scoprire cosa riserverà il finale della quarta stagione di Gomorra. Intanto, Salvatore Esposito preannuncia risvolti sconvolgenti, commentando la reazione dei fan dopo la messa in onda delle ultime due puntate: «Dopo gli episodi di #Gomorra accade una cosa bellissima, tutti diventano registi, attori, sceneggiatori, produttori, veggenti, stilisti, critici, architetti – scrive l’attore in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook –. Tipo come dopo le partite di calcio dove tutti diventano allenatori. Grazie!!!». Ma questa reazione del pubblico darebbe la misura dell’enorme successo che la fiction continua a registrare: «Credo sia questa la cosa bella di questa serie che coinvolge da anni tutti a tal punto da sentirsi parte integrante di questo progetto!!».Poi l’interprete del boss Genny Savastano scherza, ipotizzando i prossimi sviluppi: «Ciro è vivo? Chi è O Maestrale? Chi vivrà? Chi morirà? Tutto questo è top secret e diffidate degli spoiler, tanto mancano sei giorni. Comunque, detto fra noi, il finale di #Gomorra4 vi sconvolgerà».Di certo c’è che il tentativo di Genny di uscire dal sistema, trasformandosi in un imprenditore di successo, è fallito. Il “regno” di Secondigliano, lasciato nelle mani di Patrizia, è di nuovo sotto attacco, minacciato proprio dalla famiglia del marito, i Levante, che non accettano che a comandare in quella zona ci sia una donna. Intanto, gli stessi Levante si sono alleati con il clan egemone nel centro storico, i Capaccio, e insieme hanno spodestato Enzo “Sangue blu”. Il boss di Forcella, rimasto solo con pochi fedelissimi, è riparato a Secondigliano, protetto proprio da Patrizia. E con lei e il marito Mickey organizza un agguato a casa dei Levante, che fallisce miseramente. Per questo Genny è stato costretto a tornare, chiedendo aiuto a un misterioso personaggio, ‘O Maestrale’, la cui identità sarà svelata negli ultimi due episodi. E c’è chi immagina che dietro questa new entry si celi il ritorno di Ciro l’Immortale.