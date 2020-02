Samantha De Grenet: «Ho avuto il cancro al seno, mi sono dovuta operare d'urgenza»

Ultimo aggiornamento: 18:36

parla per la prima volta del tumore che l’ha colpita, un, che è riuscita a sconfiggere grazie a un intervento. Appresa la notizia naturalmente la showgirl è rimasta molto scossa, ma è riuscita a parlarne anche per sottolineare l’importanza della prevenzione.La frase con cui ha introdotto l’argomento l’ha lasciata senza fiato (“Ho sentito quella frase: “Signora, lei ha un tumore, si deve operare urgentemente” …”) e dopo un pianto liberatorio, col pensiero fisso al figlio Brando, e ha poi parlato col marito, Luca Barbato: “Lui mi ha dato forza e speranza, ma dentro stavo male. – ha svelato in un’intervista a “Chi” - Non volevo dirlo a mio figlio Brando.E pensare che tre giorni dopo sarei dovuta andare in Sardegna con lui... Insieme con mio marito abbiamo deciso di non dirgli nulla. L’ho accompagnato in Sardegna e, nel mentre, ho organizzato l’operazione”.Al suo risveglio dopo l’operazione è andato tutto il meglio: “Mi hanno detto che avevano tolto il male, tolto tutto. Il tumore al seno. Queste sono le parole che ricordo. L’oncologo che mi dice: “Lei è stata fortunata, non dovrà fare la chemioterapia. Facciamo solo radioterapia”…”.