Samantha De Grenet in lacrime a Vieni da me: «Ho avuto un brutto male, sono stata operata»

Samantha De Grenet, ospite nella trasmissione televisiva Vieni da me , ha esordito subito con una battuta rivolta alla conduttrice Caterina Balivo: «Siamo amiche, ci conosciamo da tempo, di me sai tutto. Questo spazio è molto intimo». La conduttrice televisiva, showgirl ed ex modella italiana, ha poi scherzato sulle sue origini: «C’è chi va in tv millantando di essere nobile quando non lo è, io lo sono e non lo dico». Samantha De Grenet ha spiegato di avere origini nobili per la nonna paterna, che era la principessa di Fondi e sposò un barone. «Ma io sono cresciuta in una famiglia assolutamente normale». Però la nonna all’etichetta ci teneva: «Quindi a pranzo dovevamo stare attenti. Mi portò ad alcuni pranzi di gala ad un circolo di Roma. Erano delle belle occasioni, perché – a prescindere dalla formalità – stavamo tutti insieme». Ma lei preferiva non andare ai balli che organizzavano: «Non ci andavo mai, mi annoiavano mortalmente». A 14 anni però accettò di partecipare ad un servizio fotografico e una foto l’ha resa famosa.

La lotta contro il male. La De Grenet ha poi confessato, per la prima volta, che, nel 2018, ha dovuto lottare contro un brutto male: «Il 2018 non è stato un anno felicissimo. Solo le persone a me molto vicine sono cosa ho passato. Non ne ho mai parlato ancora. Credo che per affrontare un certo tipo di argomento, bisogna essere pronte, forti e mandare un bel messaggio e non un messaggio di debolezza o di fallimento. È un qualcosa che ancora non, so se è giusto dire questa parola, fare outing. Ha toccato me profondamente e di rimbalzo le persone che mi stavano accanto. È passato un anno. Ho metabolizzato. Sono quasi pronta. Spero che quando riuscirò a parlarne, senza piangere, senza impietosire, di dare forza e coraggio ad altre donne che hanno passato quello che ho passato io. Sono stata male. Oggi sto bene. Non è mai tutto finito. Ci sono sempre tante cose da fare, però sto bene. Mi sono operata».

Il doppio matrimonio con Luca barbato. L' ex modella ha parlato anche del marito Luca Barbato. I due si sono sposati nel 2005, poi di nuovo nel 2015 in chiesa. Nel frattempo infatti avevano trascorso del tempo da separati. «Ci siamo lasciati per un po’ di anni. Diventare genitori non sempre unisce. Se non si è forti e non si hanno presenti le priorità, l’arrivo di un bambino ti scombussola», ha raccontato la showgirl. Poi ha proseguito: «Io ero mamma già da quando seppi di essere incinta, lui ci mise di più. Io poi sono molto rigida, ma sono una persona vera. Non riesco a far finta di niente, ad avere quei rapporti fondati sull’ipocrisia.

E quindi siccome non andavamo nella stessa direzione ci siamo lasciati. Ma si torna dalle cose che si amano veramente». E per il figlio Brando non è stato facile: «Siamo stati bravi a non far risentire a Brando della separazione. Non ha conosciuto fidanzati o fidanzate. Quando abbiamo capito che forse non era finita, lo abbiamo comunque fatto in punta di piedi, perché non potevamo permetterci di sbagliare con nostro figlio di mezzo. Il ritorno è stato graduale, poi glielo abbiamo detto ed è stato felice. Ma all’inizio è stato geloso perché doveva condividermi col padre». (agg. di Silvana Palazzo)



La foto su Instagram. Qualche giorno fa la De Grenet ha ha pubblicato sui social uno sfogo riguardo la chirurgia estetica. Nel post di Instagram aveva esordito con un invito a parlarne senza ipocrisia. «Credo che a tutti faccia piacere invecchiare dolcemente, mantenere il più a lungo possibile una pelle tonica ed idratata, e perché no dimostrare meno anni e quindi sembrare più giovani», la premessa della showgirl. Poi ha raccontato di non aver mai nascosto di essersi rivolta negli ultimi mesi ad un professionista per prendersi cura del suo aspetto fisico. Ma sul web, in queste ore, sta comunque impazzando uno scatto in cui si vede una Samantha meravigliosa che mette in mostra un fisico da urlo che farebbe invidia a un'adolescente.

