Samantha De Grenet: «Col tumore ho pensato alla morte. Ho perso un figlio, mi sentivo finita. Mai a letto con un uomo per interesse»

Samantha De Grenet resta uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana. Anche oggi, a 53 anni, quando quella scatola nera che le ha dato tanta fortuna l'ha messa da parte. Lei, con i suoi capelli ricci e i tratti orientali, ha fatto innamorare milioni di italiani.

Dopo il primo matrimonio con Pierfrancesco Micara, un giovane della Roma bene, ha messo in fila una serie di celebrità: da Leonardo Pieraccioni a Pippo Inzaghi, al flirt con Francesco Totti. Il suo compagno attuale è Luca Barbato, sposato due volte e papà del suo unico figlio Brando.

Samantha De Grenet, gli amori

Il primo matrimonio a 20 anni con Pierfrancesco Micara. «Io mi sarei separata in viaggio di nozze.

Eravamo due ragazzi che s’innamorano per la prima volta, io resto incinta ed eravamo felicissimi, ma mentre preparo il matrimonio, perdo il bambino Avrei dovuto fermarmi e pensarci meglio, ma fu un dolore tale che mi sentivo finita, certa che solo lui potesse capire». E invece, dopo aver capito che erano troppo diversi «mi presi la responsabilità di andarmene», ha raccontato al Corriere. Samantha ha avuto tanti uomini, ma «non sono mai andata a letto con un uomo per interesse. Sono stata di una rigidezza, col senno di poi, persino eccessiva», dice. Su Pieraccioni spiega che «lo amavo così tanto che ho rifiutato proposte di cinema per il terrore che qualcuno dicesse che stavo con lui per interesse. Col senno di poi, sono stata una scema. E ho rifiutato i programmi di calcio quando stavo con Pippo Inzaghi: sia mai che qualcuno pensasse che fossi aiutata».

E Totti? «Ci sono andata a cena, in barca con amici. Mi ha corteggiata, ma uscivo dalla storia con Filippo e non volevo altri calciatori». Con il marito Luca Barbato si è sposata, ha divorziato e l'ha sposato di nuovo. È lui che le ha dato il suo unico figlio, Brando Barbato. È a lui che ha pensato maggiormente quando ha scoperto il tumore al seno. «Mi ero già fatta il film che morivo e Brando si laureava e io non c’ero, si sposava e non c’ero…».

Poi, un aneddoto particolare, la colazione a letto con Gianni Agnelli e Luca Montezemolo. «Avevo 21 anni, ero fidanzata con Giovanni Malagò. Vabbé, fidanzata è un parolone. Lui era uscito presto. Arrivano l’Avvocato e Luca, che conoscevo, e me li trovo in camera col vassoio della colazione. Una situazione assurda».