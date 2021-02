San Valentino, dediche d'amore speciali: «Conquistalo con una pizza»

Si avvicina il 14 febbraio, giorno dedicato agli innamorati che solitamente usano festeggiare San Valentino per celebrare il loro amore. Tante le dediche rivolte ai rispettivi partner, scritte o comunicate con la propria voce. Ma stavolta vi proponiamo un nuovo modo per esternare il vostro affetto: e se invece di un messaggio o di un biglietto vi proponessimo di dichiaravi con un'originale pizza made in Naples? L'idea è stata lanciata dal programma televisivo Pizza Girls in onda dal 15 febbraio sul canale Mediaset La5. Il programma ha riscosso un grande successo già dalla prima stagione, e quest'anno ritorna con la seconda che trasmetterà dal lunedì al venerdì alle ore 11.50 (prodotto dalla Sunshine Production in co-produzione con la Italian Movie Award dell'ideatore e regista Carlo Fumo). Protagoniste in rosa: saranno quattro le giovani maestre pizzaiole che metteranno in forno la loro esperienza professionale legata alla pizza, un'arte diventata patrimonio dell'Unesco nel 2017; il format televisivo, composto da concorrenti tutte al femminile, farcirà il programma condendolo con talento e simpatia. Petra Antolini, Elena Secrii, Francesca Gerbasio e Roberta Esposito: sono questi i nomi dei volti che faranno da regine nel programma, un programma che vedrà anche la compagnia di noti personaggi dello spettacolo come Maurizio Mattioli, Enzo Salvi, Maurizio Casagrande, Francesco Paolantoni, Simona Borioni, gli Arteteca, Carmen Di Pietro, Fernanda Pinto e Irene Grasso.

Pizza Girls, come anticipato in precedenza, ha lanciato una campagna sull'amore grazie al coraggio di una delle concorrenti che ha chiesto la mano al suo fidanzato con una proposta di matrimonio, durante le riprese televisive del programma. Come ha organizzato la proposta? Scrivendo direttamente su una pizza la frase «Mi vuoi sposare? Ti amo». L'originalità e la creatività della maestra pizzaiola sta già spopolando nel mondo dei social; il messaggio promosso sui canali social di Pizza Girls, è divenuto oggetto della campagna #conquistaloconunapizza. Un'iniziativa che incoraggia ad esternare i propri sentimenti ed il proprio affetto, rivolta non solo ai fidanzati, per confermare il loro amore, ma anche a tutti gli amici e familiari che si vogliono bene.

L'unica particolarità della campagna è che stavolta a fare il primo passo, il giorno di San Valentino, saranno le donne (senza limiti di età); si inverte la rotta e si colora al femminile il gesto che di solito viene associato alla figura maschile. Entriamo nel dettaglio. Come fare a partecipare? Molto semplice, serve pensare ad una frase d'amore o d'affetto, scegliere una delle pizzerie proposte sulla pagina Facebook di PizzaGirls e richiedere la consegna della pizza con dedica (non sono previsti costi aggiuntivi). C'è anche un'alternativa per chi si volesse cimentare in cucina, mettendosi in gioco e sperimentando le proprie capacità culinarie; in questo caso, per preparare la pizza con le proprie mani, c'è un tutorial (sulla pagina fb) che vi suggerisce qualche consiglio ed insegna, passo dopo passo, come preparare la vostra pizza personalizzata con dedica d'amore. Infine, per i più impavidi, c'è in ballo anche la possibilità di registrare una video dichiarazione su WhatsApp, da abbinare insieme alla consegna della pizza; il servizio è gratuito ed è a cura di PIP - Pronto Intervento Poetico. Intanto, mentre pensate a chi e a cosa dedicare, vi porgiamo i nostri più sinceri auguri di buon San Valentino.

