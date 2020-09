Sandra Milo non si presenta in collegamento a Vita in Diretta, poi spiega l'accaduto: «Aveva bisogno di me...»

Sandra Milo non si presenta in collegamento a Vita in Diretta, poi spiega l'accaduto. Ieri, l'attrice - inviata del programma di Rai1 insieme alla figlia Debora Ergas - ha disertato il collegamento da Carole in Veneto, lasciando di stucco pubblico e conduttori. La figlia non aveva dato spiegazioni in merito all'accaduto, assicurando solo che la mamma stesse bene.

Oggi, Sandra Milo è tornata in onda e ha spiegato l'accaduto: «Ieri ero alla Mostra del Cinema di Venezia. Ho pensato che in questo momento così difficile, il mondo dello spettacolo avesse bisogno di tutti noi e che dovessimo essere lì tutti insieme».

L'attrice, oggi in collegamento da Jesolo, riceve il plauso di Andrea Delogu e Marcello Masi per la sua sensibilità. Il giallo è risolto.

Ultimo aggiornamento: 20:23

