Sandra Milo, il figlio Ciro a Verissimo: «Notti insonni a tenerle la mano, è morta il giorno del compleanno di mio figlio»

«Non dormo da giorni, non mangio. Ho passato notti insonni a tenerle la mano e bagnarle le labbra». Così Ciro, il figlio di Sandra Milo, visibilmente provato, racconta a Verissimo gli ultimi giorni di vita della mamma.

Sandra Milo, il racconto del figlio a Verissimo

«Erano 4-5 giorni che non prendeva liquidi, questa cosa mi mandava fuori di testa. Non sapevo se era giusto o sbagliato, dicevano che non poteva bere». La madre Sandra è morta il giorno del compleanno di suo figlio.

«Purtroppo ero tornato a casa in quel momento - racconta - non volevo far pesare troppo a mio figlio la situazione, ho voluto farglielo festeggiare senza che sapesse niente. Ho chiesto alla scuola di non far divulgare la notizia». Al piccolo la notizia è stata data il giorno dopo.