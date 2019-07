Pierluigi Diaco, imbarazzo in diretta a Io e Te. Chiama Sandra Milo, ma lei non risponde: «Sandra?»

Venerdì 26 Luglio 2019, 16:24 - Ultimo aggiornamento: 26-07-2019 16:58

Io e Te, Pierluigi Diaco chiama in diretta Sandra Milo, ma l'attrice non risponde: «Sandra?». Imbarazzo in studio. Ma andiamo con ordine. Durante il momento della trasmissione di Rai1 dedicato alla storia d'amore di una coppia over 60, il conduttore chiede all'attrice se ha mai fatto, come l'ospite in studio, il cammino di Santiago. La Milo non sente e ne nasce una simpatica gag.«Sandra?», la chiama perplesso Diaco. Ma lei continua a non rispondere. A quel punto interviene Valeria Graci - nel cast anche lei del programma - e ripete all'attrice la domanda scandendo piano le parole: «Sandra hai mai fatto il cammino di Santiago?». Epica la risposta di Sandra Milo: «Non c'è bisogno di scandire così. Anche tu hai problemi alle orecchie come me». La Graci risponde divertita: «Ma io ho l'apperecchio».Risate in studio. Pierluigi Diaco conclude ironico: «Mi sa che il cammino lo dobbiamo fare tutti e tre, mi pare evidente».