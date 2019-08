Sandra Milo torna a Io e Te dopo una pausa. Pierluigi Diaco nota qualcosa: «Cos'hai sulla mano?»

Venerdì 30 Agosto 2019, 16:16 - Ultimo aggiornamento: 30-08-2019 16:22

Sandra Milo torna a Io e Te dopo la partecipazione al Festival di Venezia. Pierluigi Diaco, salutandola si accorge di un particolare: «Cos'hai sulla mano?». L'attrice, ex musa di Federico Fellini, mostra la mano e spiega cosa è accaduto.Sandra Milo mostra un vistoso anello e, facendo riferimento alla sua nuova storia con il ristoratore 49enne Alessandro Rorato, afferma: «È un regalo e i regali non si rifiutano. Me lo ha dato un ragazzo molto sensibile. Dice che per lui sono la grazia e la simpatia. Lo conosco da due anni e lo volevo presentare a Valeria Graci (co-conduttrice del programma, ndr), che apprezzo molto come donna. Ma lui si è risentito e mi ha detto: A me piaci tu».Il pubblico saluta Sandra Milo con un applauso. E Valeria Graci conclude con una battuta: «I regali non si rifiutano, se qualcuno volesse regalarmi un appartamento...».