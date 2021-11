Sandra Milo, a Verissimo rivela il traumatico parto della figlia Azzurra: «Appena nata è morta, dopo è rinata»

Sandra Milo, ospite di Verissimo, ha svelato i dettagli del parto della figlia Azzurra. «È nata a 7 mesi e poi è morta». La celebre attrice, di cui le cronache rosa hanno spesso parlato per l'amore clandestino col regista Fellini, ha raccontato in lacrime il miracolo alla nascita della figlia. «Non volevo credere che fosse morta, ho urlato, pianto. Poi ho pregato, tantissimo».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Domenica In, Sabrina Salerno in lacrime per la lettera del figlio.... TALK SHOW Alvise Rigo hot a Domenica In: «Tove mi fa bruciare... TELEVISIONE Domenica In, Federico Fashion Style gay? Guillermo Mariotto:...

Leggi anche - Sabrina Salerno, a Domenica In rivela: «Mio padre l'ho conosciuto nel 2019, è morto dopo 4 mesi»

A Silvia Toffanin, Sandra ha raccontato gli attimi di panico vissuti nel post parto di Azzurra, presente accanto a lei nel salotto di Canale 5. «Ho pregato nella cappellina dell'ospedale e mentre lo facevo ho sentito urlare l'infermiera: è viva! respira!». E aggiunge: «È stato un miracolo, altri attorno a lei moriva e lei invece aveva ripreso a vivere. Ero felicissima e ancora oggi sono orgogliosa della donna che è».

Timida e silenziosa, Azzurra sorrideva in lacrime, nell'ascoltare le parole della madre. Lei è nata da una relazione tossica con un marchese, di cui la Milo ha ricordi chiari e precisi: «Mi picchiava, da una parte non ci sento ancora oggi. Però non nutro rancora nei suoi confronti, Azzurra è il frutto di quell'amore. Conta questo».