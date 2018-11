Morto Sandro Mayer, il giornalista aveva 77 anni

Sandro Mayer. Il giornalista, scrittore e direttore del settimanale Dipiù e di Dipiùtv avrebbe compiuto 78 anni il prossimo 21 dicembre. E' mancato all'ospedale Fatebenefratelli di Roma.







Oltre a «Ballando con le stelle», Mayer ha partecipato a molti programmi televisivi come «Domenica In» e «Buona domenica», e ha lavorato come autore e regista di teatro.



E proprio dalla famiglia di Ballando arrivano i primi messaggi di condoglianze. Il collega Ivan Zazzaroni: Addio alla tua educazione, alla tua gentilezza, al tuo amore per il lavoro, a quel modo tutto Mayer di sottolineare i sentimenti, alla tua leggerezza, anche alle “sorprese” per le quali ti prendevamo in giro. Mancherai a me e alla squadra

«La morte di Sandro Mayer mi addolora veramente, con me sempre affettuoso. Abbiamo avuto ruoli in commedia diversi che ci divertivano molto», scriveDolore anche da parte di: «Ciao Sandro ci volevamo bene davvero, i tuoi consigli mi mancheranno».