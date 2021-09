Sangiovanni e Giulia Stabile, la decisione drastica sulla loro relazione: «Così è tossica»

Sangiovanni e Giulia Stabile sono esasperati dal gossip che li riguarda, nonostante la loro storia sia nata proprio sotto i riflettori e tra i banchi di Amici 20. Ora che stanno vivendo un momento d'oro nella loro carriera hanno preso una decisione drastica sulla loro relazione. E questo spiegherebbe il perché la coppia non si mostra sui social insieme da diverso tempo.

APPROFONDIMENTI INTERVISTA Sangiovanni si racconta: «Vivo un sogno ma il gossip è... LA CRITICA Fabrizio Corona contro Sangiovanni: «Mi dispiace ragazzo che si... AMICI Sangiovanni parla di Giulia Stabile e si sfoga: «Non sono il...

Sangiovanni e Giulia Stabile, la decisione

L'assenza dai social ha preoccupato i fan che temevano in una rottura, ma i due giovani artisti sarebbero sempre più intenzionati a frequentarsi lontano dai riflettori. La decisione drastica riguarda il viversi la relazione privatamente. Senza dover aggiornare in continuazione i fan.

Sangiovanni e Giulia Stabile, la decisione

«Stiamo cercando di allontanare sempre di più il nostro rapporto dai social - ha detto la ballerina a Whoopsee -, per poterlo rendere più sano. Perché è un po', come posso dire, tossico. Noi vogliamo condividere e far sentire la vicinanza col nostro pubblico, ma comunque c’è quella parte privata che vogliamo mantenere privata». Il cantante, invece, tempo fa si era lasciato andare a un duro sfogo su Instagram: «Giulia è una ballerina e Sangiovanni è un cantante. Io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni, non perché non lo siamo realmente eh, ma perché prima di tutto siamo due artisti».