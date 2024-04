Sangiuliano, gaffe su Times Square a Londra e Fiorello ironizza: ​«Se Londra avesse lu mar, sarebbe una piccola Bari»

Fiorello ironizza sulla recente gaffe commessa dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: «Ma ministro, ma pure Lei! Ha detto che Times Square è a Londra, mica è il Ministro della Geografia. Lui si è giustificato dicendo: Pensavo a Piccaddily Circus, che è la Times Square di Londra, dove c'è la Torre Eiffel col Big Ben», dice lo showman nella puntata di oggi Viva Rai2!, con Biggio e Casciari su Rai2 e ospite Neri Marcorè. E poi aggiunge imitando il politico: «Se Londra avesse lu mar, sarebbe una piccola Bari».

La politica del nostro Paese continua ad essere oggetto di grande ironia da parte del conduttore: «Parliamo della Lega, salutiamo Salvini con la maglia di Putin! Strana storia del patto disdetto solo a parole. È stato siglato nel 2017 e si rinnova in automatico come Netflix, se non accetti il cookie giusto.

Salvini non riesce a disdire più l'abbonamento con la Russia».