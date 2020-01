Sanremo 2020, Al Bano e Romina con la figlia Romina Junior: nel 1987 era sul palco nella pancia della mamma

La prima serata del Festival di Sanremo vedrà in scena Al Bano e Romina Power. Con loro anche la figlia della coppia, Romina Junior, che nel 1987 - quando i due erano in gara la Festival - era nella pancia della Power. Sarà uno degli elementi amarcord della presenza dei due, che torneranno a proporre un brano inedito in coppia dopo 25 anni. Oltre ad un excursus nel loro repertorio, i due eseguiranno infatti un brano scritto da Cristiano Malgioglio (con la collaborazione di Romina), che si intitola "Cogli l'attimo".

Ultimo aggiornamento: 16:25

