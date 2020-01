Sanremo 2020, il giallo di Alessandro Cattelan: «Domani alle 9 saprete». Cosa succederà?

Sanremo 2020, al Festival ci sarà Alessandro Cattelan? Sulla sua presenza è scoppiato un piccolo giallo, dopo che il conduttore di X Factor sul suo profilo Instagram ha postato quello che pare un selfie davanti all'ingresso del Teatro Ariston. «Le cose belle capitano a chi sa aspettare. Domani alle 9 saprete», la didascalia a corredo della foto.

Nel frattempo qualche indizio si può cercare tra i commenti, dove più di qualche vip scrive i suoi complimenti: «Metto la sveglia, daje Ale», scrive Andrea Delogu. «Le cose belle capitano a chi se le merita, sei un grande», le parole di Luca Capuano. «Umile e bravo», lo promuove Elena Santarelli, mentre Antonella Clerici commenta con un cuore. Cattelan nella scorsa primavera era entrato nel toto-conduzione del Festival, prima che venisse scelto Amadeus.

Le ipotesi sono varie: che il conduttore sia candidato a essere ospite di Sanremo, al via la prossima settimana su Raiuno? O magari è imminente l'annuncio di una conduzione del Festival 2021? O magari è uno scherzo architettato da Fiorello? Le voci sono le più disparate: solo domattina sapremo la verità. Oppure, come sembra, quella di Cattelan non è altro che una trovata per fare pubblicità ad un suo programma? O magari deve girare qualche spot? Ma soprattutto, quale trampolino di lancio migliore che approfittare un po' di Sanremo per fare un po' di autopromozione?

