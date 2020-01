Sanremo 2020, Mara Venier condurrà la serata finale con Amadeus: «Sarà un onore»

Mara Venier condurrà la serata finale del Festival di Sanremo 2020. Ad annunciarlo è proprio Amadeus: «Voglio che sabato sera, nella finale del Festival, tu sia la prima donna a scendere la scala del Teatro Ariston. Ti voglio al mio fianco quella sera». In collegamento telefonico con Mara Venier nella prima puntata di "Chiamate Mara 3131", il prossimo conduttore del Festival ha fatto la sua proposta. «Ci sarò. Per me sarà un onore», ha risposto Mara.

Amadeus, che domani al Teatro del Casinò di Sanremo terrà la prima conferenza stampa ufficiale del festival, aggiunge così un altro tassello importante al cast della settantesima edizione della kermesse. Domani dovrebbe essere confermato il cast di dieci primedonne che affiancheranno, due per serata, il conduttore e direttore artistico del festival. Oltre alla già confermata Rula Jebreal, non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza di Antonella Clerici, Diletta Leotta, le giornaliste del Tg1 Emma D'Aquino e Laura Chimenti, le modelle Francesca Sofia Novello (fidanzata di Valentino Rossi) e Georgina Rodriguez (compagna di Cristiano Ronaldo). Intanto il cast del festival può già contare su tre fuoriclasse del calibro di Roberto Benigni, Fiorello e Tiziano Ferro.



Per i superospiti musicali, oltre ai già annunciati Lewis Capaldi, Salmo, Al Bano con Romina e Massimo Ranieri, sono attesi a Sanremo anche Zucchero, Ultimo e Mika (che nell'ultimo album ha un brano che si intitola proprio "Sanremo") che probabilmente si esibiranno anche in piazza Colombo, in una nuova concezione di "festival diffuso" per le vie della città. Così come è già annunciato un certo numero di attori ospiti: nella serata finale, come lui stesso ha annunciato, ci sarà Christian De Sica, a capo di una delegazione del cast del nuovo film di Fausto Brizzi "La mia banda suona il pop" (di cui fanno parte anche Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro e Paolo Rossi). E non è escluso che arrivino anche gli attori del nuovo film di Gabriele Muccino "Gli anni più belli" (Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria e Emma Marrone), che uscirà la settimana successiva al festival, il 13 febbraio.