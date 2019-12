Fiorello annuncia un grande scoop su Sanremo 2020: «Vi svelo tutto questa sera a Viva Raiplay»

«Questa sera ci sarà un vero scoop, legato al mondo dello show business, si parlerà di Sanremo». Lo ha anticipato Fiorello nella puntata di Viva Asiago10!, lo show disponibile su RaiPlay (online ogni mercoledì, giovedì e venerdì in tarda mattinata) che anticipa la puntata serale di 'Viva RaiPlay!'.

Lo showman non ha voluto dire di più e ha dato appuntamento a questa sera con una nuova puntata di Viva RaiPlay! in diretta dalle 20,35. Ospite della puntata di 'Viva Asiago10' l'attore e doppiatore Francesco Pannofino che ha improvvisato un divertente botta e risposta con Fiorello. Come di consueto, lo showman ha commentato le principali notizie del giorno di politica, economia, cronaca e si è soffermato in particolare sulla nuova e controversa opera di Maurizio Cattelan: una banana attaccata ad un muro dell'Art Basel di Miami acquistabile a 120 mila dollari.

«Mi sembra un pò eccessivo - ha scherzato Fiorello, rinnovando la stima a Cattelan - d'ora in poi comincio ad appendere frutta ai muri di via Asiago per dare tutto in beneficenza».

Ultimo aggiornamento: 15:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA